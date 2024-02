Roma Feyenoord LIVE 1-1 | Cristante sfiora il gol

Roma-Feyenoord diretta, la partita di Europa League LIVE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 22 febbraio 2024), match valevole per la sfida di ritorno dei playoff di Europa League 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la sfida di ritorno dei playoff di Europa League 2023/2024.(4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola;, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi(4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Nieuwkoop, Giménez, Paixao. All. Slot.