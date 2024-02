Roma-Feyenoord | Europa League | diretta tv in chiaro | probabili formazioni | pronostici

(Di giovedì 22 febbraio 2024)è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale die si gioca giovedì alle 21:00:tv,. La sfida del de Kuip, sette giorni fa, è terminata con un nulla di fatto. Due colpi di testa, prima quello di Paixao e poi quello di Lukaku, sono stati gli unici lampi all’interno di una partita molto equilibrata ed intensa. La qualificazione si deciderà dunque all’Olimpico, stadio che ormai, da qualche anno a questa parte, è diventato un vero e proprio tabù per ildi Arne Slot, sconfitto due volte su due anche negli ultimi confronti con l’altra compagine capitolina, la Lazio. Lukaku – IlVeggente.it (Ansa)La...

Per la terza stagione consecutiva Roma e Feyenoord sono pronte ad una nuova resa dei conti e la squadra di Arne Slot deve far visita allo stadio ... (sportface)

Dopo l'1-1 dell'andata, la Roma affronta il Feyenoord all'Olimpico in una partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale dell' Europa ... (fanpage)

Quei 3 punti che servono per partire per l'Europa: Anche perché, in termini più prosaici, vorrà dire che la Roma avrà raccolto i risultati che tutti auspicano, a cominciare da stasera, nel play-off di ritorno di Europa League contro gli antichi rivali ... ilromanista.eu

Record assoluto all’Olimpico: dentro o fuori da brividi: La Repubblica (M. Juric) – La Roma questa sera contro il Feyenoord si gioca l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Dopo il pareggio di Rotterdam c’è un solo risultato per gli uomini di De R ... onefootball

Europa League, Roma-Feyenoord: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming: Lo “Stadio Olimpico” di Roma si prepara stasera ad ospitare il secondo round della sfida valida per i playoff di Europa League, che vedrà protagonisti la squadra di Daniele De Rossi e gli olandesi del ... sport.virgilio