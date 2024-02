Roma | corteo per Valerio Verbano | bruciato fantoccio con sembianze Meloni

Roma Montesacro, corteo per Valerio Verbano: bruciato un fantoccio con le sembianze di Meloni. Strade chiuse e bus deviati

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Undi cartone con ledi Giorgiaè statoda alcuni manifestanti, circa 1200, riuniti in via Monte Bianco, a Montesacro, in ricordo di, militante appartenente all'area di Autonomia Operaia ucciso a44 anni fa. Le immagini riprese dalla Polizia scientifica sono ora al vaglio e le indagini in corso. (di Silvia Mancinelli) — [email protected] (Web Info)

Al corteo in memoria di Valerio Verbano i manifestanti bruciano un manichino di Giorgia Meloni: Sono state le bandiere della Palestina ad aprire il corteo in memoria di Valerio Verbano il militante ... e di resistenza dal basso per una vita migliore che ci meritiamo tutti. Roma è antifascista», ... roma.repubblica

A Roma il corteo in ricordo di Verbano: in duemila tra bandiere rosse e palestinesi: ROMA – Tante bandiere della Palestina e altrettante rosse ... passando per il quartiere di Valmelaina e il Tufello nel corteo in ricordo di Valerio Verbano, lo studente vicino ad Autonomia Operaia che ... dire

