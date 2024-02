Presidenziali Usa | sondaggio | per quasi 70% Biden troppo vecchio per altro mandato

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 22 febbraio 2024) caption id="attachment 351305" align="alignleft" width="300" Joe/captionIl presidente Joeè in vantaggio di poco sull'ex presidente Donald Trump, anche se la stragrande maggioranza degli elettori è preoccupata per la sua età. È quanto emerge da undella Quinnipiac University, pubblicato da Politico. Il, condotto dal 15 al 19 febbraio, ha rilevato che il 49% degli elettori registrati sostienee il 45% Trump in un ipotetico scontro elettorale generale. Tuttavia, il 67% degli elettori ha dichiarato che l'ottantunenne presidente èper svolgere efficacemente un, rispetto al 57% che ha detto lo stesso di Trump, che ha 77 anni. Solo il 34% ha detto cheha ...