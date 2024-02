“Perché Chiara ha lasciato Fedez” Addio Ferragnez | spunta la nuova indiscrezione

"Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati, lui è andato via di casa": lo scoop dopo le voci di crisi

(Di giovedì 22 febbraio 2024)Ferragni esi sono lasciati. Questo è l’argomento che sta riempiendo le cronache rosa d’Italia nelle ultime ore. La notizia è stata lanciata dal Dagospia, che in passato ha smascherato il caso di Mark Caltagirone e Pamela Prati e i divorzi di Ilary Blasi e Francesco Totti e Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Insomma, un giornale che in queste occasioni ha sempre dato notizie che poi si sono rivelate vere. Secondo quando riferito dal sito Dagospia il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. “Game over fraFerragni e. Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato”. Leggi ...