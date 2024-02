Osimhen | l’agente non ci sta | la risposta alle critiche dopo il gol è virale – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Torna al gol Victor, abile a siglare il gol dell’1-1 in Napoli-Barcellona. La reazione del suo agente, Roberto Calenda, è un tutto dire. Si ferma al pari il neo Napoli di mister Francesco Calzona, abile a debuttare in una cornice tutt’altro che facile strappando però un punto che sa di oro colato. Notevole il botta evissuto sul campo fra azzurri e blaugrana, abili ad infiammare le tribune del Maradona prima che ci pensasse Lewandowski a punire i padroni di casa. Il solito, con un gol alla, rimette però in pari le cose firmando al meglio il proprio ritorno sul campo, rendendo nuovamente una bolgia l’impianto di Fuorigrotta. In attesa del ritorno in Spagna però, ecco spuntare possibili nuove polemiche all’ombra del Vesuvio, con protagonista ancora una voltadel ...