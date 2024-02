Operazione di marketing | Ferragnez | tutti gli indizi dell' esperta

"Operazione di marketing". E l'esperta "smonta" la crisi dei Ferragnez

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "Mi lascia un po' perplessa la rottura tra Ferragni e Fedez. Magari si sono lasciati veramente, ma io francamente ho seri dubbi. A me sembra un'eccezionaledi". Così Maria Angela Polesana, professoressa'università Iulm di Milano che da anni studia il mondo degli influencer e nello specifico Chiara Ferragni, commenta all'Adnkronos le vocia crisi tra l'imprenditrice digitale e il marito Fedez. "Mi sembra una strategia per mantenere viva l'attenzione sulla famiglia e distoglierla dai guai giudiziaria Ferragni", dice la professoressa Polesana, analizzando anche glia crisi lasciati sui social. "Ferragni ha condiviso un video su TikTok in cui dice che la sfortuna la perseguita: così fa un pò di autoironia su se stessa ...