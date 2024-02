Omicidio Campanello | il Procuratore Melillo | “Riapriremo le indagini”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Comenazionale antimafia e antiterrorismo assumo l’impegno di fare tutto il possibile per ricominciare lee orientarle verso l’individuazione dei responsabili perché anche a distanza di tempo è nostro dovere farlo e la legge prevede che sono delitti imprescrivibili“. E’ quanto affermato da Giovanninazionale antimafia e antiterrorismo intervenendo alla cerimonia per i 25 anni del Gom, Gruppo operativo mobile della Polizia penitenziaria, riferendosi al all’di Pasquale. Il Sovrintendente Capo, 33 anni, prestava servizio alla Casa circondariale di Napoli Poggioreale “G. Salvia, dove era addetto al padiglione Venezia che ospitava detenuti appartenenti alla criminalità ...

