No al reato di omicidio sul lavoro La madre di Luana | “Chiedo un incontro col ministro Nordio”

No di Nordio all’omicidio sul lavoro: “Contrario a introdurre il reato”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pistoia, 22 agosto 2024 – Il suo grido di giustizia riecheggia da anni. Dal 3 maggio 2021 quando un incidente sulle ha portato via sua figlia.D’Orazio aveva 22 anni quando è morta stritolata in un orditoio mentre lavorava in una ditta di Montemurlo. Da quel giorno Emma Marrazzo,di, si batte perché sia riconosciuto ildisul. E la battaglia ora è arrivata anche aldella giustizia Carlo. Nella lettera inviata al Guardasigilli e resa nota da Usb, Emma Marrazzo e Cinzia Della Porta, presidente di Rete Iside, sottolineano che la risposta data dalall'ipotesi di introdurre ildi ...