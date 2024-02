Napoli | Calzona | “C’è da lavorare ma questo Napoli sa lottare”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo tanto dama ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo ritrovato la voglia di. Abbiamo fatto un buon finale di primo tempo e di secondo tempo. E’ chiaro che quando staremo meglio, vorrò molto di più perché abbiamo concesso troppo. Nel finale la squadra ha creduto di poter vincere la partita eè un finale importante. Lo spirito della squadra mi è piaciuto molto”. Lo afferma il neo allenatore del, Francesco, ai microfoni di Prime commentando il pareggio per 1-1 con il Barcellona. “Ho visto calciatori che hanno dato l’anima e che non ci stavano a perdere la partita. Quello che non mi è piaciuto è stato il disordine in campo, anche se è comprensibile visto il poco tempo che abbiamo avuto per preparare ...