Napoli-Barcellona nel segno di Maradona | omaggio da brividi ai blaugrana

Osimhen risponde a Lewandowski: 1-1 al Maradona

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 22 febbraio 2024)unite dal nome di Diego Armando: il regalo dei partenopei aiche ricorda il fuoriclasse argentino Alla fine la gara si è conclusa con un nulla di fatto. La qualificazione si deciderà tutta a, all’Estadio Olimpico, casa deiin attesa della ristrutturazione del Camp Nou. Anche perché in Champions League non c’è più la regola sui goal in trasferta, quindi chi vincerà il. match di ritorno staccherà il pass per i quarti di finale. Traguardo fondamentale per ilanche per tenere ancora vive le speranze di qualificazione al nuovissimo Mondiale per Club del 2o25, competizione che darebbe una grossa mano anche dal punto di vista economico con i grossi introiti previsti. A decidere la gara quelli che sono, con ...