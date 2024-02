Morto in moto a 35 anni | il papà di Andrea in lacrime | “Ci rimane un vuoto enorme”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Torre Boldone. Dietro agli occhiali scuri nasconde leper quell’unico figlio perso a 35a causa di un incidente in. Bruno Bergamelli ricorda con dolore il suo, il pilota amatoriale che sabato (10 febbraio) èin Spagna durante una gara sul Circuit Ricardo Tormo di Valencia. “La sua scomparsa ci lascia un– le parole dell’uomo mercoledì alla camera ardente nella chiesetta di San Martino a Torre Boldone – ma almeno sappiamo che se n’è andato facendo ciò che amava”. Quella passione per le due ruote, che coltivava fin da piccolo e che lo portava ogni fine settimana a partire a bordo di un furgone che aveva allestito come un camper, con tanto di materasso per dormire e una tv per i momenti di svago. Con quel mezzo due settimane fa ...