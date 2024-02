Meloni dà la carica sul Pnrr | “Arrivati 102 miliardi Ora acceleriamo per la sesta e la settima rata”

Compleanno Meloni, la Premier compie 47 anni: la carriera politica. FOTO

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “Nel secondo semestre del 2023 il Governo ha conseguito quattro importanti risultati nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Mi riferisco, innanzi tutto, alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea del nuovo Piano, comprensivo del capitolo REPowerEU. La revisione del, fortemente voluta dal Governo e condivisa con la Commissione europea, consente di rinnovare ed ampliare l’ambizione del Piano, aggiornando gli investimenti e le riforme al mutato contesto internazionale”. E’ l’incipit della premessa con cui la premier Giorgiaha introdotto la Cabina di regia sullo stato di attuazione del. “Questo significativo passaggio di discontinuità non ha impedito al Governo di procedere nell’attuazione del Piano, secondo i tempi stabiliti. Per questo l’Italia ha regolarmente ...

Salvini ha la pistola scarica e per Giorgia Meloni non conta più nulla : "Oltre ai post non c'è niente" - XxxNota ConfidenzialexxX " Salvini ha la pistola scarica non mette paura a nessuno; oltre ai post non c'è nulla ". Parole e musica di Fratelli d'Italia. Questo è ... (ilgiornaleditalia)

Terzo mandato, la Lega ritira l'emendamento per i sindaci: ma resta per i governatori: Toti ha aggiunto: "Il sindaco di Bordeaux è stato in carica per cinquant'anni, il sindaco di Hannover per trentaquattro anni, quello di Nizza lo è da molti anni, nessuno si è mai posto il problema, - ... tg24.sky

L’Italia ha speso meno della metà dei soldi ricevuti per il Pnrr finora, Meloni chiede di accelerare: Il Piano nazionale di ripresa e resilienza finora ha portato all'Italia circa 101 miliardi di euro, ma meno della metà sono stati spesi: 45,6 miliardi ... fanpage

Il Giornale si inventa che Milei avrebbe reso ricca l'Arrgentina in soli due mesi. Peccato che i senzatetto siano passati dal 9 al 14%: Milei è in carica solo dal 10 dicembre 2023. Eppure Il Giornale assicura che il populista che pagare veggenti per chiedere consigli al cane defunto avrebbe già reso ricchi tutti gli argentini. Un po' ... gayburg