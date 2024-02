Mario Sechi | le Europee passano da Tzia Nannedda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il governo Meloni ha l'orizzonte della legislatura, la maggioranza in Parlamento tiene bene e non si è mai divisa sui temi che contano. Il voto europeo pone il problema della competizione tra alleati, del tutti contro tutti, perché nel sistema proporzionale sono liberi tutti, ma anche questo scenario è un déjà-vu. Ogni elezione ha una storia singolare e irripetibile, il fatto nuovo dall'inizio della legislatura è l'attesa per il risultato del voto della Sardegna. Piaccia o meno, è la prova generale di una sfida inedita, quella tra due donne, Giorgia e Elly. Non solo, è anche la prova di Meloni e Schlein nel confronto interno con gli alleati, le correnti, gli apparati. Il voto sardo cela una battaglia sotterranea di due leadership, Meloni deve confermare lo stato di grazia, Schlein deve sventare il soffocamento in corso delle correnti del Pd. Il valore simbolico della sfida ...