LIVE Rennes-Milan 3-2 | Europa League in DIRETTA | tripletta per Bourigeaud!

Rennes-Milan 2-1 LIVE: doppietta di Bourigeaud

(Di giovedì 22 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA76? Corner di Blas che si conclude sul fondo. 74? Fantastica la coreografia delsugli spalti. 72? Dentro Salah e Blas, fuori Desiré Doue e Terrier nel. 70? Doué e Santamaria vanno fuori, dentro Matusiwa e Seidu nel. 68? Gol su rigore Bourigeaud,per l’esterno francese,3-2. 66? RIGORE per ilper fallo di mano di Jovic. 64? L’arbitro va al VAR. 62? Possibile altro rigore per ilper fallo di mano. 60? Kalimuendo di testa non trova il primo palo. 58? Entrano Chukwueze, Pulisic e Okafor, fuori Leao, Loftus-Cheek e Bennacer nel. 56? Goooooooooooooool, Leao riporta in pari i rossoneri in contropiede, ...