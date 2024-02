Le ultime tendenze della chirurgia plastica

(Di giovedì 22 febbraio 2024) I social media spesso veicolano e promuovono ideali di bellezza irrealistici, presentando immagini ritoccate e filtrate che creano standard estetici difficilmente raggiungibili per la maggioranza delle persone. Questa tendenza può indurre gli utenti a confrontare il proprio aspetto con modelli impossibili da emulare, spesso risultato di filtri e strumenti di ritocco disponibili su molte piattaforme social, spingendo le persone a modificare le proprie foto per apparire "perfette", dimenticando che la perfezione non esiste. Tuttavia, tale comportamento può anche accentuare una percezione distorta del proprio aspetto reale, contribuendo a un divario tra immagine ideale di sé e realtà. Inoltre, sui social media, si diffondono spessoestetiche, come l'effetto "foxy eyes", che mira a sollevare gli angoli esterni degli occhi per un aspetto più accattivante. Allo ...

Campania in cima alle classifiche europee delle regioni più competitive nel settore Turismo: Numeri, impatti e tendenze del turismo in Campania ... quali una sofferenza della domanda domestica negli ultimi mesi dell’anno dovuta a una maggiore sensibilità all’aumento dei prezzi, date le ... horecanews

Il lusso si riposiziona nella via Roma pedonale, San Salvario punta sul cibo, effetto-calamita per il Grattacielo della Regione: Lo dice l'ultimo studio effettuato da Tecnocasa, che mette in luce alcune nuove tendenze legate al mercato degli spazi commerciali. Mentre in periferia sono le aree industriali nelle immediate ... torinoggi

L'inglese tra le lingue più parlate al mondo, anche a Palermo è in crescita: ecco come impararlo con facilità: Secondo gli ultimi dati Istat, nel capoluogo le competenze elementari (A2) di lettura e scrittura negli studenti di scuola media raggiungono circa il 60%, un dato in evidente incremento rispetto al 20 ... palermotoday