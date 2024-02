L’Aquila lancia la campagna di equity crowfunding | di cosa si tratta

Calcio: L'Aquila lancia la campagna di equity crowfunding

(Di giovedì 22 febbraio 2024)1927, squadra di calcio in Serie D, presenterà a livello nazionale ladiCrowdfunding. Sidi un modello di fare calcio basato sull’azionariato popolare. L’appuntamento è previsto in una conferenza stampa che si terrà a Roma, lunedì 4 marzo alle ore 16,30, nella sala The LVG Plaza dell’Hub di LVenture Group a Roma. A presentare il progetto personalità delle istituzioni e dell’economia moderati dal giornalista Xavier Jacobelli, editorialista del Corriere dello Sport, TuttoSport e commentatore di RaiSport, interverranno: Francesco Righetti, direttore innovation center di Phoenix Capital – Global Advisor; Pierluigi Biondi, sindaco del; Francesco Ghirelli, presidente onorario de “1927”; Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale ...