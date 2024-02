(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tra le tante segnalazioni che ci inviate ne abbiamo ricevuta una che riteniamo interessante nell’ambito del nostro servizio anti. Ammetto che il racconto che ci è stato fatto aveva davvero dell’incredibile, ma è bastata una veloce ricerca per scoprire che la storia è reale, ci sono svariati precedenti almeno negli ultimi tre anni, e i colpevoli pare siano sempre la stessa banda. Il modus operandi dellaè sempre lo stesso. Un soggetto – in tutti i racconti sostengono abbia accento inglese – ci avvicina sostenendo di essere al lavoro in zona e di avereche avanza, asfalto col quale potrebbe rattoppare delle buche che vede in una nostra proprietà. Con la scusa che si tratta di asfalto avanzato e che si tratterebbe di un piccolo lavoro, giusto per non dover sprecare quel materiale, ci viene detto che la richiesta ...

A Biandronno e Malgesso tentata la "truffa dell'asfalto" ai danni di commercianti e cittadini: A mettere in guardia i cittadini è il Comune di Biandronno che in un avviso ha inviato i cittadini a prestare la massima attenzione alla "truffa dell'asfalto" dove le vittime potenziali sono in ... varesenoi

Sicilia. Ciclista investita da un’auto che l’ha colpita in pieno facendola cadere sull’asfalto: Una ciclista è stata investita a Palermo in via Roma. Un’auto l’ha colpita in pieno facendola cadere rovinosamente sull’asfalto. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati alcuni passanti e un uomo ... ilfattonisseno