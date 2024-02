La studentessa italiana che ha parlato con Putin | «Anche a scuola amava la Russia»

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Cresciuta in una frazione di Lodi ha frequentato gli ultimi anni del liceo a Piacenza. Nel video il presidente russo ha ricordato «la vicinanza dell'Italia». La preside: «Ha sempre avuto interesse per la geopolitica e la»Cresciuta in una frazione di Lodi ha frequentato gli ultimi anni del liceo a Piacenza. Nel video il presidente russo ha ricordato «la vicinanza dell'Italia». La preside: «Ha sempre avuto interesse per la geopolitica e la