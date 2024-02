La storia di Commander | il cane di Biden che ha morso uomini dei servizi segreti in 24 occasioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Washington, 22 febbraio 2024 – Così addestrato a difendere il presidente Usa Joeda averglidel Secret Service in almeno 24alla Casa Bianca e altrove., il pastore tedesco di Joe, prima di essere allontanato ha messo a dura prova la squadra della sicurezza. Lo rivelano documenti interni dell’USSS di cui la Cnn ha preso visione. Il numero sembra parziale, non includerebbe gli incidenti che sono stati segnalati dall’amministrazione e che hanno portato la famiglia presidenziale ad allontanare ildalla residenza, a ottobre. Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn Le carte rivelano quanto la situazione fosse diventata un serio problema per le centinaia di agenti e altri dipendenti che si occupano di ...