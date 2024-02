La sfida di Nikki Haley

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì si occupa di politica, cultura, libri, videogiochi, serie tv e molto altro.

Dopo Hillary Clinton c’è un’altra donna a sfida re Donald Trump in campo politico. Si chiama Nikki Haley , ha 51 anni ed è pronta, in barba ai ... (dilei)

Usa 2024, Nikki Haley: “Trump e Biden sono solo due vecchi che stanno invecchiando”: RICHMOND (VA) – A pochi giorni dalle primarie cruciali nel suo stato natale, la Carolina del Sud, la candidata presidenziale repubblicana Nikki Haley afferma che la sua sfida con l’ex presidente ...

Nikki Haley: “Gli Usa avranno un presidente donna nel 2024, sarò io o Kamala Harris”: La candidata alle primarie repubblicane non si ritira dalla corsa e non sostiene Trump: “Gli americani non vogliono né lui né Biden” ...

USA 2024, come la sfida Biden-Trump potrebbe saltare: di Stefano Vaccara NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Un presidente e un ex presidente degli USA che il 5 novembre 2024 puntano a replicare la sfida ele ...