La ’Farmacia dei servizi’ | Così limitiamo le liste d’attesa e gli accessi al pronto soccorso

(Di giovedì 22 febbraio 2024) E’ stata prorogata per tutto il 2024, la sperimentazione della ‘Farmacia deiiniziata il primo giugno 2023 e che si sarebbe dovuta concludere lo scorso 31 dicembre. Nelle Marche sono 300 le farmacie aderenti. Nel Piceno una quarantina, ovvero il 15% circa del totale. In sei mesi, e dunque fino alla fine dell’anno, il bilancio regionale parla di più di 3.600 prestazioni cardiologiche eseguite con 750 pazienti indirizzati al medico di medicina generale per approfondimenti diagnostici. E di oltre 1.600 cittadini coinvolti in un percorso di aderenza alla terapia per valorizzare l’aspetto terapeutico. E ancora, una ventina di pazienti, in seguito all’esame cardiologico, sono stati indirizzati nei reparti di cardiologia degli ospedali. In seguito alla proroga della sperimentazione, nelle prossime settimane saranno disponibili nuove prestazioni per chi, rientrando ...