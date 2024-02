La diplomazia secondo Joe | “Putin un figlio di p***” Perché Biden sbaglia

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nervosismo oppure l’ennesimo scivolone? O ancora: Joevoleva solo mandare un segnale chiaro alla Russia oppure è inciampato in un’altra gaffe? Non è la prima volta che il presidente americano si rivolge al suo omologo russo con parole sprezzanti. Nei primi mesi di guerra in Ucraina, mentre il mondo cercava di impedire che il conflitto si prolungasse nel tempo come poi è puntualmente successo,definì Vladimirun “macellaio” e un “criminale di guerra”. Ora si è spinto oltre, andando sul personale, e accusandolo di essere un “di p…”. L’insulto diIl presidente Usa si trovava a San Francisco ad una raccolta fondi per la sua campagna elettorale. Dopo il caso Navalny, morto in una sorta di gulag siberiano durante l’ora d’aria che gli era concessa ...