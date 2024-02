Jesi / 10 anni dalle celebrazioni di città Europea dello sport, presentazione del libro di Marco Drogini - Lo sport della ...

(Di giovedì 22 febbraio 2024) A Palazzo Pianetti venerdì 23 febbraio ore 18, prima di una serie di iniziative che organizza il “Club delle balette”, 22 febbraio 2024 – Domani, venerdì 23, alle ore 18.00, a Palazzo PianettiDroghini presenta “Pallacorda e non solo. Il meraviglioso caso di”. E’ solo la prima di una serie di iniziative che organizza il “Club delle balette”, con il patrocinio e la collaborazione del Comune diin occasione del decennale dinon è soltanto la culla di Federico II o di Pergolesi o la custode dei capolavori di Lorenzo Lotto. È anche il luogo in cui si conservano le cosiddette ‘balette’, nove palline in pelle che sono la prova tangibile e rara di una tradizione ...

"Crescono la popolazione e i fiocchi rosa": In controtendenza nazionale: per il terzo anno consecutivo si registra un incremento di persone, ma è ancora lontano il record del 2010 ... ilrestodelcarlino

Arpam, nelle Marche 24 superamenti Pm10 negli ultimi 10 giorni: "Negli ultimi 10 giorni nelle Marche si sono registrati complessivamente 24 superamenti nelle 17 centraline che rilevano Pm10: Chiaravalle, Fano, Jesi, Pesaro e Urbino sono le stazioni in cui si sono ... ansa

Jesi, 50enne minaccia la ex e le frattura un dito: «Senza di me ti rimandano in Ucraina»: JESI Le avrebbe rinfacciato di non essere italiana e di non aver alcun appoggio nel nostro Paese, tenendola in pugno fino a dirle: «Senza di me non sei niente». Ma, poi, ... corriereadriatico