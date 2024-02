Industria 4.0, giovani in contatto con la trasformazione digitale delle aziende: aperte le iscrizioni al contest

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Milano, 22 febbraio 2024 – Accrescere le competenze, favorire l’inventiva e, soprattutto, far entrare iincon lache affrontano i trend di innovazione dell’4.0: questa la purpose dell’International Industry 4.0 Studentby Digital Industries World, l’Associazione che dal 2018 riunisce istituzioni multidisciplinari con l’intento di promuovere lo sviluppodell’. Uno sviluppo che non può prescindere dal fattore umano, in grado di far evolvere le tecnologie e creare valore innovativo. Da qui l’esigenza di puntare sulla formazione diingegneri. Giunto alla terza edizione, il, ...