Il passeggero che tenta di aprire il portellone di un aereo in volo e viene bloccato dagli altri – Il video

Il volo American Airlines, in partenza dall’Arizona con destinazione Austin (in Texas), è stato ritarda to per colpa di un passeggero che emette va troppe flatulenze . La ... (ilfattoquotidiano)

Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5 porte Trend del 2023 usata a Alessandria: Optionals 4 Altoparlanti, 4 freni a disco, ABS, Airbag SRS a tendina anteriore, Airbag SRS a tendina posteriore, Airbag SRS centrale, Airbag SRS frontale conducente, Airbag SRS frontale passeggero, ... automoto

Gestione illecita dei rifiuti, denunciato un imprenditore: I controlli sono stati poi estesi anche a Selargius, in un'area che, nel corso dell'attività, era stata individuata come deposito non autorizzato dall'impresa. In questa zona i carabinieri hanno ... ansa

Borsa: Milano in rialzo dell'1%, volano Tenaris e Stm: La Borsa di Milano accelera con il Ftse Mib che guadagna l'1,1% a 32.365 punti. A Piazza Affari vola Tenaris (+8,4%), dopo i risultati in crescita del 2023, e Stm (+4,3%), in linea con tutto il ... ansa