Il padre e i due figli affetti dalla stessa malattia rara: Rignano sull'Arno si mobilita per aiutarli

(Di giovedì 22 febbraio 2024)(Firenze), 22 febbraio 2024 – Il settimanale “Toscana Oggi” racconta di unamoltiplicata per tre: è la storia della famiglia Tozzi disull'Arno, in provincia di Firenze, per la quale il paese si èto. IlMarco, 60 anni a marzo e i dueRiccardo di 28 e Luigi di 25 sonoda una patologia muscolare degenerativa. Una situazione che ha scatenato una gara di solidarietà tra gli abitanti del paese, capitanatimamma Annamaria,nonna Pia, da familiari e parenti. In vista della Giornata delle malattie rare (il 29 febbraio) “Toscana Oggi” affronta il tema raccontando questa storia con l’articolo di Antonio Degl’Innocenti. I primi ...