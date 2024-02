Il Napoli oggi è peggio del Barcellona | vedremo il 12 marzo Sport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Al termine della sfida di Champions tra ile il, io quotidianoivo spagnolo, ha commentato la partita evidenziando il calco dei blaugrana “Non c’è modo di fare una buona partita completa”. Ilè partito forte, come confermato anche dal tecnico del, Calzona, poi si è lentamente spento. “Non c’erano opportunità chiare, ma il Barça meritava il gol. Tuttavia, i napoletani si sono insediati in campo fino ad avere più possesso di quelli di Xavi negli ultimi minuti del primo tempo” Poi il gol del vantaggio di Lewandowski che ha segnato l’inizio della fine secondo. “dopo il gol il disastro. La squadra è crollata e ilha chiuso i blaugrana nella loro area”. Il commento: “Forse meritavano di più, ma in ...