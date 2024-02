Il Milan perde 3-2 col Rennes ma passa il turno

Un brutto Milan perde a Rennes, ma il 3-2 basta per guadagnare gli ottavi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) AGI - Ildi misura in casa delil ritorno dei playoff di Europa League, ma in virtù della larga vittoria di San Siro dell'andata (3-0), si qualifica per gli ottavi di finale. Al Roazhon Park finisce 3-2 con la tripletta di Bourigeaud (due rigori), recuperata solo per due volte dalle reti di Jovic e Leao. Nonostante qualche spauracchio, così, la squadra di Stefano Pioli può comunque far festa per ilggio delno neanche due minuti dal fischio d'inizio e gli ospiti avrebbero subito la palla per sbloccare con Leao, ma il portoghese si lascia murare a tu per tu da Mandanda. I francesi si salvano e all'11' colpiscono dall'altra parte con Bourigeaud, che indovina un bel destro da fuori riaccendendo subito le speranze di rimonta dei suoi. Speranze che ...