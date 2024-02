Il buio dei giovani | mille minorenni in cura psichiatrica | «Boom dopo il Covid»

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Arezzo, 22 febbraio 2022 – Ansia, disturbi alimentari e dell’umore, depressione e disturbi ossessivo compulsivi, comportamenti della condotta che sfociano anche nei reati. Tentativi di suicidio e self-cutting. E’ lunghissima la lista del disagio adolescenziale e passa anche da un altro fenomeno diffuso fra iadulti: quello classificato dallo psichiatra giapponese Saito con il nome di Hikikomori. Sonoche non escono di casa, si chiudono in camera tagliando fuori dalla propria vita ogni relazione col mondo esterno. Dottor Luciano Luccherino, Direttore Uoc Neuropsichiatria infantile di Arezzo, quantiche tagliano i ponti con l’esterno e vivono chiusi in camera si contano ad Arezzo? «Ad Arezzo ne abbiamo individuati circa una ventina»Quanti sono iinalla salute ...