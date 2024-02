Guerra Ucraina-Russia | nuovi attacchi con missili e droni

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Kiev, 22 feb. (Adnkronos) - Continua laditra. Unità di difesa aerea ucraine hanno distrutto otto dei dieciShahed lanciati dalladurante la notte. Lo ha riferito l'aeronautica militare di Kiev, precisando che isono stati lanciati da Primorsko-Akhtarsk ine un missile supersonico Kh-31P è stato lanciato dal Mar Nero. Isono stati intercettati nelle oblast di Poltava, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Zaporizhzhia. Al momento non sono stati segnalati vittime o danni alle infrastrutture civili. Nel respingere gliaerei sono stati coinvolti gruppi di fuoco mobili dell'aeronautica militare. In precedenza, le ...

