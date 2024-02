Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 22 febbraio 2024)live dellatraoggi, giovedì 22 febbraio Proseguono le udienze all’Aia sulle accuse di genocidio amentre nella Striscia di Gaza i bombardamenti israeliani non accennano a fermarsi. Ieri gli Stati Uniti hanno dichiarato alla Corte internazionale di giustizia che il conflitto israelo-palestinese “non può essere risolto con la violenza o con azioni unilaterali”. Mentre la delegazione israeliana fa ritorno al Cairo per i colloqui su una possibile tregua, la Knesset vota contro creazione “unilaterale” Stato palestinese, approvando la linea del governo Netanyahu. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 22 febbraio 2024, sullatraNotizia in aggiornamento