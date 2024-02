Furto di bici | come difendersi? La guida rapida anti ladro

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ildiè comunissimo, ma il proprietario puòcon GPS, app ad hoc, lucchetti e non solo. La. Secondo dati resi noti lo scorso anno da parte del Registro Italiano, i furti di questo utile e salutare strumento di trasporto sono aumentati sensibilmente in molte città italiane. D’altronde lacletta è un mezzo comodo, pratico e gratuito e, con esso, è possibile coprire distanze significative a patto di essere abbastanza allenati e… prestare una certa attenzione al luogo in cui lasciarla, per andare a svolgere le proprie commissioni e impegni giornalieri. Il rischio didi, infatti, può essere davvero dietro l’angolo e non mancano affatto i malintenzionati che puntano a rubare un mezzo in buono stato, per ottenere ...