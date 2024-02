“Folle figlio di putt***” Biden contro Putin | gli insulti del presidente Usa al Cremlino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Parole pesanti, pesantissime quelle pronunciate dalamericano Joe. Che durante una raccolta fondi organizzata a San Francisco non ha esistato a definire Vladimir“undi puttana”, sostenendo poi di essere “preoccupato” dalla possibilità di un conflitto nucleare che potrebbe coinvolgere diverse nazioni. Cercando poi di focalizzare le sue attenzioni sui cambiamenti climatici: “È il clima. Abbiamo undi puttana pazzo come quel tipo die altri e dobbiamo sempre preoccuparci del conflitto nucleare, ma la minaccia esistenziale per l’umanità è il clima”. Non è la prima volta cheusa l’espressione “Son of a bitch” (di puttana, appunto). Nel gennaio 2022, come ricordato ...