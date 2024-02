«Fiorentina | nessun rischio di contagio per la malaria di Kouame»

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Andrea Gori, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del casoche ha colpitoAndrea Gori, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano, interviene sulla notizia che ha scosso la: il giocatoresi è ammalato in Coppa d’Africa di. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.PER I COMPAGNI – «No,perché lanon si trasmette perdiretto ma soltanto attraverso le punture delle zanzare infette, che non sono presenti in Italia». LA– «E’ un problema molto diffuso. Succede spessissimo che le persone africane quando tornano al loro paese ...

