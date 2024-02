“Fiabe al telefonino” | al Teatro San Nicola uno spettacolo dedicato ai più piccini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa per il sesto appuntamento della Rassegna “Il paese dei sogni” che si terrà presso ilSandi Benevento. “Sesto appuntamento, domenica 25 febbraio 2024 alle ore 17,00 presso ilSan, per la ventesima edizione de “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai piùorganizzata dalla compagniaEidos, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento, con lodella Compagnia Tieffeu (di Figura Umbro) di Perugia “al”, scritto e diretto da Mario Mirabassi, con Claudio Massimo Paternò e Ingrid Monacelli, con gli straordinari pupazzi di Ada ...