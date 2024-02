Europee | Ballone | “Il Sud paga un divario nei trasporti e infrastrutture che ricade sull’economia”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAntonella, imprenditrice nel settore deie del turismo, Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso e candidata di Forza Italia nella circoscrizione Sud alle prossime elezioni, sintetizza i nodi da sciogliere per la fuoriuscita del Sud dal sottosviluppo economico. “Nel trasporto ferroviario – segnala– la dorsale Tirreno-Adriatico resta problematica, come quella Tirreno-Jonica. Basti un esempio: dal 10 luglio 2023 un treno diretto, uno solo al giorno, collega Napoli e Bari. Tempo di percorrenza, 4 ore e 10’ per 219 km. E tutto questo proprio al Sud che, con la Napoli-Portici, abbiamo avuto la prima ferrovia d’Italia. Proprio per questo c’è grande attesa per il collegamento in alta velocità tra Napoli e Bari che andrà a rivitalizzare ampie porzioni di ...