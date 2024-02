Europa League | Benfica agli ottavi LIVE_ Lens-Friburgo ai supplementari | in campo Galatasaray e Marsiglia

Europa League: il Benfica resiste a Tolosa e vola agli ottavi - Sportmediaset

Europa League: Rennes-Milan 3-2 DIRETTA e FOTO: Stefano Pioli sceglie Luka Jovic come attaccante titolare nel Milan per la sfida di ritorno contro il Rennes che vale gli ottavi di Europa League. Olivier Giroud resta almeno inizialmente in panchina ... ansa

Milan ko in Francia ma agli ottavi, al Rennes non basta il 3-2: I rossoneri avanzano in Europa League grazie alla vittoria per 3-0 nel match dell'andata a San Siro RENNES (FRANCIA) (ITALPRESS) - Un Milan ... sport.tiscali

Europa League, al Benfica basta il pari: Qarabag-Braga e Friburgo-Lens ai supplementari: Alle ore 18.45 è andata in scena la prima tranche delle sfide di ritorno dei playoff di Europa League, che ha visto anche il passaggio del turno del Milan nonostante la sconfitta in casa del Rennes. footballnews24