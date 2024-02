Dopo il 4-0 al Pescara lo sponsor anticipa il rinnovo Candieracci | Tda sarà con la Vis Il progetto giovani è vincente»

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La rotonda vittoria sulporta buone nuove anche fuori dal campo. Franco, Ceo di Tda informatica, uno degliprincipali della Vis, annuncia l’intenzione di proseguire il rapporto con il club ben in anticipo con la fine del campionato. "Questa partnership – dice – è solamente il primo dei tanti obiettivi lungo termine che ci siamo prefissati. La nostra è una sinergia che continuerà a rinnovarsi negli anni, grazie anche agli ottimi risultati che stiamo vedendo in campionato. Passione, rispetto, determinazione, impegno, eccellenza e lavoro di squadra. Sono queste le caratteristiche che accomunano Tda Informatica e Vis Pesaro".ha aderito alpresentato dal presidente Mauro Bosco diventando partner all’inizio della stagione, decidendo di credere soprattutto ...

Rolli Alimentari, no al contratto di secondo livello: Allo stabilimento di Alanno si blocca il confronto con i sindacati. Le parti sociali non disperano nella ripresa del dialogo ... rainews

Pescara, minacce e porto di oggetti atti a offendere: denunciato 38enne: PESCARA - Nel primo pomeriggio di ieri, un 38enne rumeno, si è introdotto presso un centro di accoglienza brandendo un’ascia e prendendosela, senza ... abruzzonews.eu

Pescara. In giro armato di coltelli: denunciato due volte in una serata. Bloccato uomo con ascia: Ieri sera, in via Tavo a Pescara, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine della ... E' stato intercettato e bloccato dalla Volante pochi minuti dopo e denunciato con l’accusa di minacce aggravate e ... abruzzolive.tv