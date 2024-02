Denuncia del sindaco di Bibbiano, chiusa indagine su Di Maio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L'ex leader del Movimento 5 stelle Luigi Diha ricevuto un avviso di fineper diffamazione, inchiestadalla Procura di Reggio Emilia a seguito della querela presentata daldiAndrea Carletti. Oltre a Dici sono altri 47 indagati nello stesso filone nato dalladel primo cittadino, finito ai domiciliari a giugno 2019, poi liberato e attualmente a processo per abuso di ufficio nel dibattimento 'Angeli e demoni' sui presunti affidi illeciti nella Val d'Enza reggiana. Carletti a settembre 2019 aveva presentato una querela segnalando 147 fra post e mail dal contenuto ritenuto offensivo o minatorio nei suoi confronti. Tra iti c'era Di, che a metà luglio, prima della crisi di ...

