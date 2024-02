Chi è Daniel Roher | il regista del Documentario Navalny 

Navalny morto, chi è la moglie Yulia Navalnaya: «Putin sappia che sarà punito». L'ultima dedica d'amore sui so

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un anno fa, a marzo 2023,divinceva l’Oscar come Miglior. Distribuito da I Wonder Pictures e IWONDERFULL nel 2022, ildisegue, con il ritmo appassionante di un thriller, il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, avvocato, attivista, politico, fondatore del partito Russia del Futuro e della Fondazione Anti-corruzione, strenuo oppositore di Vladimir Putin: Alexei Navalny è la dimostrazione che non si possono uccidere le idee. A distanza un anno, la vicenda è tragicamente superata dall’attualità e la recente notizia della morte di Navalny, imprigionato in Siberia dal 2021, sconvolge il mondo. In seguito alle numerose richieste da parte delle sale italiane, il film torna al cinema per una serie di proiezioni evento. Il ...