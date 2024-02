Champions League | Napoli-Barcellona 1-1 | Osimhen risponde a Lewandowski

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 21 febbraio 2024 - Una sofferenza lunga 75', con uno zero spaccato nella casella dei tiri scoccati verso la porta di Ter Stegen, prima del guizzo diche replica a quello firmato al 60' da: i due bomber principi dinon deludono le aspettative e fanno il loro, facendo calare il sipario sulla gara di andata degli ottavi di finale disu un 1-1 che, a dispetto della location amica, sorride agli azzurri. In effetti, per gran parte della partita i padroni di casa soffrono e combinano poco o nulla, salvandosi a ripetizione sui tanti affondi dei blaugrana, imprecisi sotto porta e disinnescati da un Meret in grande spolvero. Poi la zampata dirianima il Maradona e i ragazzi di Calzona, ...