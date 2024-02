Calzona in conferenza | “Grazie al Maradona per il grande tifo”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Francescoinstampa dopo il pareggio casalingo col Barcellona Primastampa post partita per Francesco, nuovo tecnico del Napoli. Ecco le sue parole dopo l’1 a 1 col Barcellona. “Il nostro pubblico è stato fantastico perché nella prima mezzora, quand’eravamo in difficoltà, non ho sentito un fischio. E questo non è da tutti. Hanno aiutato la squadra, anche nel momento più difficile. Mi è piaciuta la voglia di recuperare la partita. Dobbiamo lavorare tanto a livello tattico. Ho avuto buone risposte dai subentrati”. Qual è la sua sintesi? Su cosa bisogna lavorare? “Ho chiesto alla squadra di stare stretta, compatta. Loro giocano con un trequartista, lo cercano tantissimo. Volevo per questo una squadra stretta e corta. Abbiamo subito i cambi campo perché non abbiamo messo ...