Borsa | Tokyo chiude in rialzo | Nikkei a +2 | 19% | raggiunge record

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (askanews) – Chiusura in nettoper ladiche ha chiuso la seduta con ila +2,19%, a 39.098 punti, 836,52 punti in più rispetto alla precedente chiusura. Si tratta, per lanipponica, di un livellocon cui viene superato il precedente del 29 dicembre del 1989 di 38.915,87 punti. A spingere i listini soprattutto ildel settore tecnologico guidato da Nvidia che ha rilasciato dati trimestrali oltre le attese con ricavi a +265% grazie all’intelligenza artificiale. Dati che hanno portato inle principali borse asiatiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

