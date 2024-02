Bob Marley – One love | la recensione | gli eroi sono tutti giovani e belli

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il film: Bob– One, 2024. Regia: Reinaldo Marcus Green. Genere: Biografico, musicale, drammatico. Cast: Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, James Norton, Jesse Cilio, Norval, Michael Gandolfini. Durata: 107 minuti. Dove l’abbiamo visto: Anteprima stampa in originale.Trama:Dopo un fallito tentato omicidio su Bobnel dicembre del 1976 a causa della situazione politica in Giamaica, il cantante reggae decide di partire a Londra dove registra l’album epocale intitolato Exodus. Reinaldo Marcus Green torna dietro alla macchina da presa con un nuovo film biografico. Dopo aver raccontato l’ascesa delle sorelle Williams in King Richard – Una famiglia vincente, stavolta affronta la vita di un mito della musica leggera contemporanea, Bob. Come vedremo nella ...