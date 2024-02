Biden | insulti a Putin durante evento elettorale

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "Dobbiamo occuparci di un pazzo figlio di puttana comee preoccuparci della guerra nucleare, ma la vera minaccia esistenziale per l'umanità è il cambiamento climatico". Lo ha detto Joead una San Francisco secondo i giornalisti al seguito.

Donald Trump ha presenta to la sua linea di scarpe , dorate , ovviamente (vendute alla modica cifra di 399 dollari). Lo ha fatto allo Sneackers Com, ... (ilfattoquotidiano)

Joe Biden se la prende con Trump ma si blocca: la strana pausa diventa virale: Joe Biden si blocca improvvisamente mentre attacca Trump: Il presidente fa una pausa stranamente lunga mentre pensa a un modo per insultare il suo rivale per aver invitato la Russia a invadere gli all ... la7