Biden insulta Putin | “E’ un pazzo figlio di pu*****” VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 “Dobbiamo occuparci di undi puttana comee preoccuparci della guerra nucleare, ma la vera minaccia esistenziale per l’umanità è il cambiamento climatico”. Così Joe. Lo ha detto a un evento elettorale a San Francisco secondo i giornalisti al seguito.aveva usato questa definizione volgare già in passato. Nel gennaio di due anni era stato colto dai microfoni usare quelle tre parole per criticare un giornalista di Fox News che segue le vicende della Casa Bianca.ignora i giornalisti a San Francisco, dove ha organizzato numerosi sontuosi eventi privati ??di raccolta fondi.Lui e Nancy Pelosi entrano mano nella mano all’interno di Marine One.Bene, o lo ha portato per mano sull’elicottero. ? ...