Bbc | il verdetto sull’estradizione di Assange non arriverà prima della metà di marzo L’intervista alla moglie

Assange, domani il verdetto definitivo dell'Alta Corte britannica sull'estradizione negli Usa

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Potrebbe volerci più di un paio di settimane per conoscere ilsull’appello finaledifesa di Julian, giornalista australiano e cofondatore di WikiLeaks, contro la sua contestatissima procedura di estradizione dal Regno Unito negli Usa, dopo che mercoledì si sono conclusi i due giorni di udienza all’Alta Corte di Londra. Almeno secondo fonti giudiziarie citate dBbc, che orientativamente hanno rinviato a “nondi” la possibile scadenza. Salvo accelerazioni o, al contrario, esigenze di ulteriori approfondimenti o chiarimenti delle parti che dovessero venire dal collegio d’appello formato dai due giudici incaricati di decidere su quest’estremo ricorso. Intanto, ladell’attivista, Stella ...

Carol , uccisa e fatta a pezzi. Ergastolo per l’ex: «Premeditazione e crudeltà»: Milano, in primo grado era stato condannato a 30 anni. In appello riconosciute le due aggravanti. La zia della vittima: «Ci speravamo, a maggior ragione dopo il fango buttato su mia nipote» ... corriere

Julian Assange, oggi il verdetto sull'estradizione in Usa: Grande attesa per la decisione dell'Alta Corte britannica sul cofondatore di Wikileaks Qual è il destino di Julian Assange A decidere se il cofondatore di Wikileaks finirà i suoi giorni nella cella d ... adnkronos

Assange, atteso per domani il verdetto sull’estradizione: È atteso per domani il verdetto dell’Alta Corte britannica che deciderà sull’estradizione di Julian Assange negli Usa ... metronews