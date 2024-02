Basket | come funzionano le Qualificazioni agli Europei 2025 | formula e regolamento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il discorso legato alleper gliè piuttosto semplice, anche visto il format che vedremo in scena in quello che sarà un viaggio lungo un anno. Otto gironi, 32 squadre, 20 di esse in procinto di arrivare alla prossima rassegna continentale. Di fatto, però, da ogni girone saranno tre le selezioni qualificate. Questo perché alle 20 che entrano per i risultati sul campo si aggiungono Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia. Questi, infatti, sono i quattro Paesi che organizzeranno la manifestazione continentale nell’anno venturo, dal 27 agosto al 14 settembre., l’Italia comincia con la Turchia il suo cammino verso gliPer il resto, fatto salvo questo caso particolare, negli otto raggruppamenti considerati si qualificano,si ...