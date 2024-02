BASKET B NAZIONALE I New Flying Balls salutano Ly-Lee

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Si è conclusa anzitempo l’avventura in serie B con la maglia dei Newdel pivot classe 2001 Keller Ly-Lee, al quale, come si apprende dalla nota pubblicata ieri dai ‘palloni volanti’, vanno i ringraziamenti "per l’impegno profuso e l’augurio di un soddisfacente proseguo di carriera". Ly-Lee, alla sua prima esperienza bolognese dopo essersi diviso fra Roma, Faenza, Cassino e San Severo, lascia la casacca biancorossa dopo aver segnato 5,8 di media e catturato 4,3 rimbalzi e con un highlight di 18 punti nella sfida persa con Ravenna lo scorso 3 dicembre: forse un rendimento che la società sperava fosse maggiore. Ora per coach Augusto Conti e soci, reduci della bella vittoria a Vicenza e in preparazione alla delicata sfida-salvezza casalinga con Lumezzane (sabato ore 20,30: i bresciani sono a +6), si dovrà capire se intervenire sul mercato o se ...